Mercado: Oscar de volta ao São Paulo, e proposta do Palmeiras por Andreas

Do UOL, em São Paulo

O anúncio da contratação de Oscar pelo São Paulo foi o grande assunto do mercado da bola nesta terça (24), véspera de Natal. O noticiário de transferências também teve o Fulham com oferta na mesa do Palmeiras por Andreas Pereiras, Rafinha de clube novo e mais!

Destaques do dia

São Paulo oficializa chegada de Oscar. O Tricolor anunciou a repatriação do meio-campista, que retorna ao clube que o revelou após quase 15 anos. Antes do comunicado oficial, o presidente Julio Casares "entregou" a contratação nas redes sociais.

Fulham com oferta do Palmeiras na mesa por Andreas. O Alviverde fez uma primeira proposta de 18 milhões de euros (R$ 116 milhões) pelo meio-campista, mas o time inglês só dará uma resposta depois do Natal.

Novo clube de Rafinha: O lateral de 39 anos acertou com o Coritiba após deixar o São Paulo. O jogador retorna ao clube paranaense depois de quase 20 anos.

Lucas Barbosa abriu o placar para o Juventude contra o Atlético-MG na Arena Independência pela 36ª rodada do Brasileirão Imagem: Alessandra Torres/Agif

Atacante recusado pelo Santos na Série B agita mercado do Brasileirão. O meia-atacante Lucas Barbosa atraiu interesse de diversos times da elite nacional antes de ser anunciado pelo Bragantino. Ele não foi aproveitado pelo Peixe na disputa da 2ª divisão e se destacou emprestado ao Juventude em 2024.

Mais notícias do mercado

Ex-Cruzeiro recebe contatos de times da Série A. O atacante Rafa Silva foi sondado por Vitória, Sport e Mirassol. Livre no mercado, ele ficou marcado pela expulsão com apenas três segundos no jogo contra o Athletico-PR.

Atlético-MG renova com goleiro Everson. O Galo ampliou em duas temporadas o vínculo com o jogador, que esteve na mira do Bahia.

Diniz dá aval, e Cruzeiro busca ex-Flu. A Raposa tem conversas avançadas para contratar Marquinhos, do Arsenal, que esteve emprestado ao Tricolor carioca e trabalhou com o treinador.

Vasco negocia com zagueiro do Cruzeiro. O Cruzmaltino tenta a contratação de Lucas Oliveira, defensor que está emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão.