Casa de apostas põe Fonseca entre 40 mais cotados ao Australian Open

João Fonseca tem 18 anos, ocupa o 145º posto no ranking mundial e nunca disputou a chave principal de um slam, mas já figura a lista de 50 mais cotados ao título do Australian Open para uma importante casa de apostas. Mesmo precisando disputar o qualifying em Melbourne, o carioca, que acabou de conquistar o título do ATP Next Gen Finals, já é o 37º na lista de cotações para o campeão do primeiro slam de 2025.

Segundo a bet365, o favorito ao título no momento é o atual campeão e número 1 do mundo, Jannik Sinner. Se o italiano confirmar a expectativa, quem apostar nele receberá R$ 2,50 para cada real apostado. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic vêm logo atrás na lista, pagando, respectivamente, 3,50 e 4,00. Se João Fonseca for campeão, quem investir no brasileiro ganhará de volta R$ 151,00 para cada real apostado.

Apesar de a chave do Australian Open ter 128 jogadores, a casa, por enquanto, abriu apostas em apenas 44 atletas. Nomes como o chileno Alejandro Tabilo, #23 do mundo, o argentino Francisco Cerúndolo (#30) e os brasileiros Thiago Wild (#74) e Thiago Monteiro (#109) nem aparecem no site.

Entre os listados pela bet365, Fonseca aparece na frente de Adrian Mannarino (#66), Tomas Etcheverry (#39) e Yibing Wu (#406).

O top 10 de favoritos ao título masculino do Australian Open está assim no momento:

1. Jannik Sinner (2,50)

2. Carlos Alcaraz (3,50)

3. Novak Djokovic (4,00)

4. Daniil Medvedev (8,00)

5. Alexander Zverev (11,00)

6. Jack Draper (34,00)

7. Taylor Fritz (34,00)

8. Casper Ruud (41,00)

9. Stefanos Tsitsipas (41,00)

10. Holger Rune (41,00)

37. João Fonseca (151,00)