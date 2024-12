Benfica ganha do Estoril em Lisboa e assume a liderança do Português

Nesta segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica venceu o Estoril por 3 a 0. A partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Português contou com gols de Pavlidis e Amdouni (duas vezes) para os Encarnados.

Diante da vitória em casa, o Benfica assumiu a liderança do Campeonato Português, com 38 pontos. A equipe ultrapassou o rival Sporting, que tem 37 unidades e empatou sem gols com o Gil Vicente nesta rodada. Por sua vez, o Estoril permaneceu na 12ª colocação, com 14 pontos conquistados.

Pela 16ª rodada do Campeonato Português, o Benfica tem pela frente o clássico diante do Sporting, fora de casa, às 17h30 (de Brasília) do domingo (29). A partida acontece no Estádio José Alvalade. Já o Estoril, neste sábado (28), recebe o Moreirense, às 15h, no Estádio António Coimbra da Mota.

OS GOLS

O Benfica inaugurou o marcador aos 28 minutos do primeiro tempo. A defesa do Estoril saiu jogando mal e, após um chutão errado, a bola caiu nos pés de Di Maria que passou a bola para Pavlidis. Livre de marcação e fora da grande área, o grego bateu forte no canto inferior direito de Robles, goleiro dos visitantes, para balançar as redes.

Aos 28 minutos do segundo tempo, o Benfica ampliou. Amdouni, que havia entrado há três minutos, aproveitou a sobra dentro da grande área, após vacilo da defesa, e mandou um foguete para o fundo do gol.

Para fechar a conta, nos acréscimos, aos 49 minutos, o Benfica marcou o terceiro gol na Luz. Após cruzamento de Jan-Niklas Beste em escanteio pela direita, Amdouni, na segunda trave, cabeceou firme para o fundo das redes, anotando seu segundo tento na partida.