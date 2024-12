Palmeiras sonha com mais de um 'time titular' em 2025 e aguarda Andreas

O Palmeiras pode bater o recorde de jogos disputados na próxima temporada, e o plano da diretoria é montar um elenco forte para competir em todas as competições em 2025.

O que aconteceu

Palmeiras está agressivo no mercado e vai contratar mais. Facundo Torres já foi anunciado e Paulinho está por detalhes. O Alviverde tenta convencer o Fulham para fechar com Andreas Pereira, e se não der negócio já tem plano B e C: Bitello (Dínamo Moscou) e Mathias Villasanti (Grêmio). O clube ainda quer um zagueiro e mais um camisa 9.

Ideia é ter jogadores "titulares" mesmo como opção no banco de reservas. Os problemas físicos atrapalharam o Alviverde ao longo do ano e, na avaliação da comissão técnica, foi um dos principais motivos para a equipe viver o pior ano de Abel Ferreira à frente do clube. Ainda mais com o Mundial de Clubes em 2025, a ideia é ter um elenco farto e de muita competitividade interna.

Titulares em 2024 podem ter vaga ameaçada na próxima temporada. Richard Ríos pode ter que brigar por posição com Andreas Pereira, titular no Fulham na Premier League e convocado para a seleção brasileira. Felipe Anderson, o reforço de peso desta última temporada, já terminou o ano em baixa e pode ver Facundo roubar sua posição — já que até o Super Mundial o garoto Estêvão é titular absoluto na direita.

Além disso, Paulinho pode ser utilizado como centroavante e Flaco López, artilheiro do time no ano com 22 gols, terá que voltar a escalar a montanha — metáfora muito utilizada por Abel Ferreira.

Palmeiras sabe que vai precisar vender jogadores, mas quer segurar a maioria deles até o fim da participação no Super Mundial de Clubes. O clube precisará negociar atletas para pagar as compras milionárias de Facundo, Paulinho e um camisa 8 importante.

Vitor Reis e Richard Ríos são favoritos a serem negociados após a competição. Ambos atletas recebem sondagens constantes de clubes europeus e o Palmeiras tem grande parte dos direitos econômicos dos atletas (70% de Ríos e 100% de Vitor Reis).