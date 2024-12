Paulinho chora ao citar lesões como motivo da aposentadoria: 'Muita dor'

Paulinho, ex-volante do Corinthians, foi às lágrimas em seu jogo de despedida, neste sábado (21), no Estádio do Canindé. O jogador mencionou as lesões como fator principal para a aposentadoria.

O que aconteceu

Paulinho chorou ao ser questionado sobre a motivação de sua aposentadoria por jornalistas. Aos 36 anos, o meia vinha sofrendo com lesões recorrentes há algum tempo. No Corinthians, ele sofreu duas rupturas de ligamento no joelho nos últimos dois anos. A segunda lesão, no final de maio de 2023, foi no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. Desde então, começou a planejar a aposentadoria.

Bom, foi uma decisão planejada, mas eu acho também que a questão da lesão, a segunda, me fez pensar muito sobre continuar, porque são muitas dores, né? Então, você treina, você demora dois, três dias para recuperar, você joga, você demora mais três, quatro dias, enfim... Muita dor. Quem teve essa lesão sabe do que eu estou falando. E assim, chega um momento também que eu parei e falei: 'Cara, deu pra mim, o ciclo chegou [ao fim] para outro iniciar e tá tudo bem'. Eu acho que juntou muitas coisas ali, mas fui com muita convicção e tranquilo sobre a decisão.

Paulinho, ex-volante do Corinthians

O ídolo alvinegro também se declarou ao Corinthians e destacou a importância do clube paulista, onde viveu o auge da carreira. Pelo Timão, Paulinho foi multicampeão, inclusive fazendo parte das históricas campanhas da Libertadores (2012) e do Mundial de Clubes (2012).

Cara, [o Corinthians] é tudo. É o clube que me abriu as portas, que acreditou em mim e que me deu a oportunidade de fazer parte de títulos importantes. Então, é o que eu falo: eu vivia em um clube como o Corinthians que, com todo o respeito que eu tenho às outras instituições, foi um clube muito diferente na minha vida, por tudo que eu passei. Vai ficar no meu coração.

Paulinho

Paulinho vira cartola

Desde que pendurou as chuteiras, Paulinho iniciou o processo de transição de carreira e assumiu o cargo de coordenador técnico no Mirassol, time do interior paulista. O ex-jogador foi anunciado no último dia 11 pela equipe que vai disputar a Série A do Brasileirão em 2025.

Paulinho fez cursos na área de gestão esportiva antes mesmo de se aposentar, sendo um deles especializado em liderança, na Federação Paulista de Futebol (FPF).