Luis Enrique confirma Nuno Mendes e fala sobre recuperação de Donnarumma

O Paris Saint-Germain (PSG) encerrou a preparação para o seu último compromisso em 2024: enfrenta neste domingo o Lens, pela Copa da França. O técnico Luis Enrique confirmou a presença do lateral Nuno Mendes na delegação da equipe.

"Inicialmente, ele está disponível. Está pronto (para jogar)", confirmou o treinador em entrevista coletiva neste sábado.

No caso do goleiro Donnarumma, que sofreu uma grave contusão no rosto durante o clássico contra o Monaco, Luis Enrique admite a necessidade de cautela na recuperação.

"Ele está bem, sem dores. É uma lesão difícil de ver. Sem grandes repercussões. Teve muita sorte pelo impacto não ter atingido os seus olhos. Já todos vimos as imagens", disse o comandante.