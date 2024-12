Leandrinho faz balanço de primeira temporada como profissional no Vasco

Revelado pelo Vasco, o lateral-esquerdo Leandrinho, de 19 anos, ganhou as primeiras chances como profissional em 2024 e foi utilizado com frequência na reta final da temporada. Ele fez um balanço do ano.

"Foi uma temporada boa, a gente conseguiu classificar para a Sul-Americana. O Vasco estava muito tempo sem jogar um campeonato internacional e a gente conseguiu", declarou o jovem, à Vasco TV.

2024 foi um ano especial para Leandrinho! Além de marcar a estreia como profissional, a temporada também reservou gols e assistências para o nosso lateral! ? Confira a Retrospectiva na VascoTV! ?https://t.co/HdG75EOd4a#VascoDaGama pic.twitter.com/MSQc3otKYZ ? Vasco da Gama (@VascodaGama) December 21, 2024

Um jogo que Leandrinho não vai esquecer em 2024 é contra o São Paulo, em junho, pelo Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro dele como profissional pelo torneio.

"Pude estrear com um gol, contra o São Paulo, e agarrei a oportunidade", resumiu o lateral-esquerdo.

Naquela ocasião, Leandrinho entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo e demorou três minutos para balançar a rede. O Vasco goleou o São Paulo por 4 a 1, em São Januário.