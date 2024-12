Palmeiras: Leila pagará a língua se comprar Paulinho machucado, diz Lavieri

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, vai "pagar a língua" se contratar Paulinho machucado, afirmou o colunista Danilo Lavieri no Posse de Bola.

O Verdão avançou na contratação de Paulinho um mês após Leila dizer que "o Palmeiras não é departamento médico" ao ser questionada pelo UOL sobre a política do clube no mercado.

É curioso como a Leila paga pelo que ela falou. A gente lembra da entrevista que ela disse que o Palmeiras não vai receber o Neymar porque não recebe jogador machucado, e agora vai pagar 18 milhões de euros num jogador que vai chegar para jogar a partir de abril ou maio.

Danilo Lavieri

Apesar disso, Paulinho é um bom reforço para o time de Abel Ferreira, avaliou o colunista. Com fatura na tíbia, o atacante passou por cirurgia e só volta a partir de março de 2025.

Tirando esse ponto, é um bom reforço. É um jogador que foi decisivo e que caiu na reta final da temporada porque estava com lesão, jogando no sacrifício, mas eu acho que é uma boa contratação, apesar de não ser o 9 que o Palmeiras quer.

Danilo Lavieri

