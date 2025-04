PSG renasce contra o Villa com golaços, vence e sai na frente na Champions

O PSG venceu o Aston Villa de virada por 3 a 1 nesta quarta-feira, em confronto válido pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Os gols da partida foram marcados por Rogers, pelo Villa, e Doué, Kvaratskhelia e Nuno Mendes, pelo PSG. A equipe francesa conseguiu pequena vantagem para o confronto de volta, que será disputado no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra.

Villa e PSG se reencontram pela Champions na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília). Em caso de empate no agregado, o confronto terá prorrogação. Se o placar se mantiver, a vaga para a semifinal será decidida nas penalidades.

Como foi o jogo

O PSG dominou o primeiro tempo, sofreu gol de contra-ataque e empatou em seguida. Os donos da casa foram muito superiores nos 45 minutos iniciais e criaram as melhores chances de abrir o placar durante o confronto. Na primeira chance do Villa, porém, os parisienses perderam a posse de bola no meio de campo e viu o rival abrir o placar. Pouco depois, Doué empatou com golaço e criou mais ao menos duas finalizações e jogadas perigosas.

A equipe francesa novamente foi superior e conquistou a vitória. Com atuações de gala de Doué e Kvaratskhelia, o PSG venceu o rival com golaços dos atacantes. A equipe da casa manteve a bola durante todo o jogo e fez o que desejou no confronto, e só ampliou o placar já no final do duelo com o lateral Nuno Mendes, após belas defesas de Dibu Martínez no confronto.

Gols e destaques

Dibu salvou o Villa. Após finalização de Kvaratskhelia, a bola sobrou nos pés de Dembelé, que finalizou forte para bela defesa do goleiro argentino.

Aston Villa abriu o placar na primeira chance! Nuno Mendes perdeu a bola no meio do campo para McGinn. O capitão virou a jogada com passe para Rashford. O atacante esperou passagem de Tielemans, que recebeu e cruzou rasteiro para Rogers, livre, colocar no fundo das redes, aos 34 minutos.

Quase um frango incrível de Dibu. Doué finalizou rasteiro no canto esquerdo do goleiro argentino, que tentou agarrar a finalização e falhou. O paredão do Villa conseguiu se recompor e evitou que a bola ultrapassasse a linha do gol.

Doué marcou um golaço para empatar! O jovem de 19 anos recebeu passe pela esquerda, abriu espaço para o meio do campo, se aproximou da grande área e finalizou muito forte, em bola que bateu no travessão e entrou, sem chance para Dibu, aos 39 minutos.

Mais um golaço do PSG! Os parisienses viraram com lindo tento marcado por Kvaratskhelia: o atacante recebeu passe na esquerda e arrancou em velocidade, se desvinculou da marcação de Disasi com ótimo drible e soltou um foguete de esquerda, em finalização que passou entre a trave e o paredão do Villa, aos 4 minutos da segunda etapa.

Hakimi parou em Dibu. Após corta-luz de Fabián Ruiz, o lateral do PSG encontrou a bola sozinho e finalizou forte, mas o goleiro argentino caiu e conseguiu defesa para evitar mais um tento dos donos da casa.

Terceiro do PSG foi anulado por impedimento. O lateral Hakimi recebeu passe em velocidade pela direita, finalizou e conseguiu marcar diante do goleiro Dibu Martínez. O bandeirinha, porém, assinalou impedimento ainda após o tento marcado.

Nuno Mendes encerrou placar com mais um golaço! O lateral recebeu sozinho dentro da grande área, cortou a marcação de Dibu Martínez e finalizou no ângulo, aos 47 da segunda etapa.

Ficha técnica

PSG 3 x 1 Aston Villa

Competição: Ida das quartas de final da Liga dos Campeões

Local: Parque dos Príncipes - Paris, França

Data e hora: 09 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni

VAR: Marco Di Bello

Gols: Rogers, aos 34'/1ºT, Doué, aos 39'/1ºT, Kvaratskhelia, aos 4'/2ºT, Nuno Mendes, aos 47'/2ºT

Amarelos: Cash

PSG: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaïre-Emery); Doué (Barcola), Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos) e Dembélé. Técnico: Luis Enrique

Aston Villa: Dibu Martínez; Cash (Disasi), Konsa, Pau Torres e Digne; Kamara e Tielemans (Ian Maatsen) ; Rogers, McGinn (Onana) e Ramsey (Asensio); Rashford (Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery