'Roubo' de Raphinha e lei do ex: Barça massacra Dortmund e põe pé na semi

O Barcelona está com um pé na semifinal da Champions. Em casa, a equipe espanhola goleou o Borussia Dortmund por 4 a 0, nesta quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final.

Raphinha foi destaque. O brasileiro 'roubou' um gol — o primeiro do Barcelona — que seria de Cubarsí e ainda deu duas assistências.

Lewandowski e Yamal completaram a goleada. Lewa aplicou a lei do ex dupla sobre o Borussia Dortmund no segundo e no terceiro gol — um deles em uma jogada parecida com basquete. A joia espanhola fechou a conta em contra-ataque mortal.

O Barcelona pode perder por até três gols de diferença na volta para ir à semifinal. Se o Dortmund devolver o placar com quatro tentos de diferença, a decisão irá para a prorrogação. Triunfo alemão por cinco gols ou mais dará a vaga ao Borussia.

O jogo de volta será realizado na próxima terça-feira. O Borussia Dortmund recebe o Barcelona, às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, na Alemanha.

Como foi o jogo

O Barcelona começou avassalador e saiu na frente com gol 'roubado'. Em casa, a equipe de Hansi Flick acuou o Dortmund desde os primeiros minutos, mas só conseguiu sair na frente em jogada aérea e que teve Raphinha tirando um gol que seria de Cubarsí. Após o Barça sair na frente, o Dortmund equilibrou as ações e a etapa terminou morna.

O sinal de massacre no primeiro tempo foi confirmado na segunda etapa. O Barcelona voltou com tudo e ampliou o placar logo nos primeiros minutos. Abalado, o Dortmund mal conseguiu reagir e, quando tentou, viu os contra-ataques afiados dos espanhóis punirem a ousadia.

Lances importantes e gols

Kobel começa os trabalhos. Yamal recebeu no bico da área, levou para dentro e bateu firme. O goleiro do Dortmund caiu bem no canto e espalmou.

Quase um golaço! Yamal recebeu pela direita, deu um elástico em cima do marcador e invadiu a área. Mesmo sem ângulo, arriscou chute e viu a bola passar perto da trave.

Kobel faz milagre. Raphinha arrancou pela esquerda e tocou para o meio. Lewandowski apareceu livre para bater firme já dento da área. Kobel mostrou ótimo tempo de reação e espalmou.

Raphinha 'rouba' gol e abre o placar: 1 x 0. Após bola alçada na área, Iñigo Martínez ajeitou para o meio, e Cubarsí completou para o gol. Quando a bola estava prestes a cruzar a linha, Raphinha apareceu para completar.

Lewandowski aplica a lei do ex: 2 x 0. No começo do segundo tempo, Yamal recebeu pela direita e cruzou na segunda trave. Raphinha ajeitou de cabeça, e Lewandowski só teve o trabalho de empurrar para as redes em gol que lembrou uma ponte aérea — jogada do basquete em que um jogador levanta para o outro enterrar.

Lewandowski comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Borussia Dortmund na Champions Imagem: Nacho Doce/REUTERS

Beijou a trave. Fermín recebeu com muito espaço na meia-lua e finalizou cruzado. A bola passou por tudo mundo e beijou o pé direito da trave de Kobel.

Blitz do Barcelona. A equipe da casa criou muitas chances em curto espaço de tempo. A primeira foi com Lewandowski, que finalizou firme, mas Kobel defendeu no meio. A bola voltou a rondar a área do Dortmund, e Fermín parou em desvio da defesa e chutou o rebote para fora.

Lewandowski faz o terceiro: 3 x 0. O Barcelona puxou contra-ataque, e Fermín tabelou com Yamal pela direita. Após recebeu de volta, ele rolou para Lewandowski, livre no meio, bater firme para marcar.

Yamal completa o massacre: 4 x 0. Lewandowski roubou bola no meio de campo e lançou Raphinha. O brasileiro encontrou Yamal pelo lado direito, a joia invadiu a área e bateu firme para fazer o quarto.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA 4 x 0 BORUSSIA DORTMUND

Data e horário: 9 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Jogo de ida das quartas de final da Champions

Local: Estádio Lluis Companys, em Barcelona (ESP)

Árbitro: Espen Eskas (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)

VAR: Dennis Higler (HOL)

Gols: Raphinha (25'/1°T), Lewandowski (2'/2°T), Lewandowski (21'/2°T), Yamal (31'/2°T)

Cartões amarelos: Adeyemi, Guirassy (DOR)

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez (Ronald Araújo) e Baldé; De Jong, Pedri (Eric García) e Fermin López (Gavi); Yamal (Ansu Fati), Raphinha e Lewandowski (Ferrán Torres). Técnico: Hansi Flick

Borussia Dortmund: Kobel; Bensebaini, Anton, Can e Ryerson (Süle); Nmecha (Reyna), Chukwuemeka (Ozcan) e Brandt; Adeyemi (Beier), Gittens (Duranville) e Guirassy. Técnico: Niko Kovac