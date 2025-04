Santos treina sem Neymar e Soteldo no campo e mantém preparação para enfrentar Fluminense

O Santos deu continuidade à sua preparação para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro com um treino realizado nesta quarta-feira no CT Rei Pelé. As atividades contaram com a ausência de Neymar e Soteldo no campo, pois ambos permaneceram na academia focados em exercícios específicos de fortalecimento muscular. Essa decisão visa aprimorar a condição física dos atletas para os desafios futuros.

Neymar, que recentemente se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, já havia participado das atividades com o grupo na terça-feira. A opção por mantê-lo na academia nesta quarta faz parte de um planejamento para garantir sua plena forma física. Por sua vez, Soteldo também seguiu um cronograma semelhante, priorizando o fortalecimento muscular antes de retornar aos treinos no gramado.

O zagueiro Zé Ivaldo participou da atividade desta quarta-feira, mas não trabalhou com o grupo. Ainda em processo de recuperação após levar uma pancada no empate por 2 a 2 com o Bahia, o defensor foi submetido a exercícios específicos sob supervisão da comissão técnica, que adota cautela para garantir que ele esteja 100% antes de retornar aos treinos com os demais companheiros.

Sob o comando do técnico Pedro Caixinha, o treino iniciou com exercícios voltados para o condicionamento físico. Posteriormente, os jogadores foram divididos em grupos para atividades focadas em precisão de passes e movimentação em campo. Esses exercícios têm como objetivo aprimorar a coesão e a dinâmica da equipe durante as partidas.

Na sequência, os atletas participaram de um circuito que combinava movimentação, troca de passes e finalizações. Após essa etapa, a imprensa deixou o local, e Caixinha prosseguiu com trabalhos específicos de finalização e ajustes táticos, visando o próximo compromisso da equipe.

O Santos se prepara para enfrentar o Fluminense no domingo, às 19h30, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que Neymar e Soteldo estejam à disposição para a partida.

Com isso, um provável Santos tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar (Soteldo); Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.