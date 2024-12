Golpe de capoeira, vitória e pedido de casamento! Brasileiro brilha no Karate Combat 51

Ex-lutador do UFC, o brasileiro Rafael Alves teve uma noite de gala no Karate Combat 51, na última quinta-feira (19). Um dos destaques da edição, 'The Turn' - como o paraense é conhecido - brilhou dentro e fora do 'pit' (área de competição), com direito a golpe de capoeira, vitória e pedido de casamento (veja abaixo).

A vitória do brasileiro sobre o veterano Khama Worthy, que também passou pelo Ultimate, veio na decisão unânime dos juízes, mas poderia muito bem ter sido conquistada pela via rápida. Logo nos momentos iniciais do combate, Rafael surpreendeu o adversário com um golpe de capoeira que, por pouco, não decretou o triunfo do paraense.

O primeiro round foi um monólogo de 'The Turn', que além do golpe de capoeira no início, teve ótimos momentos. Já nos dois assaltos seguintes, o ímpeto e o volume de jogo do brasileiro caiu, motivado pelo cansaço. Ainda assim, Rafael conectou os melhores golpes e conseguiu levar a melhor na pontuação dos juízes laterais, conquistando sua terceira vitória consecutiva no Karate Combat.

Pedido de casamento

Não foi só a atuação dentro do 'pit' do ex-lutador do UFC que chamou a atenção na 51ª edição do Karate Combat. Pouco depois do anúncio de sua vitória, enquanto participava da entrevista pós-luta, Rafael Alves pediu que sua namorada se aproximasse e a pediu em casamento, para delírio dos fãs presentes no local do evento.

