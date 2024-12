Em preparação para a Copinha, Grêmio vence jogo-treino

O time sub-20 do Grêmio realizou na tarde desta quinta-feira um teste para a disputa da Copa São Paulo 2025, a Copinha. O Tricolor superou a equipe do Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul - SAFERGS por 3 a 1,

O jogo-treino foi realizado no campo 2 do CFT Presidente Hélio Dourado. Hiago, Alysson e João Lima marcaram os gols gremistas no confronto.

O próximo jogo-treino da equipe sub-20 do Grêmio será no dia 23, contra o Caravaggio/SC, às 15h, no CFT Hélio Dourado.

Na Copinha, o Grêmio estreia no dia 5 de janeiro contra o Vitória da Conquista. Depois, joga ainda na primeira fase contra Atlético Guaratinguetá e Porto Vitória FC.