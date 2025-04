Onde vai passar Vasco x Flamengo? Como assistir ao vivo com imagens

Vasco e Flamengo medem forças hoje (19), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pela Amazon Prime (streaming).

Em lados opostos da tabela e do momento, Vasco e Flamengo se enfrentam com sentimentos distintos. O Cruzmaltino tenta se reerguer após perder para o Ceará por 2 a 1.

O Rubro-Negro, por sua vez, chega com moral elevada após atropelar o Juventude por 6 a 0 no Maracanã, com direito a dois gols de Pedro.

Vasco x Flamengo -- Campeonato Brasileiro