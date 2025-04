Corinthians faz homenagem a Ramón na Arena após demissão, e torcida aplaude técnico

Neste sábado, antes da bola rolar para Corinthians e Sport, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Ramón Díaz foi homenageado pelo Timão. O argentino foi demitido na última quinta-feira.

O clube paulista fez um agradecimento ao treinador e sua comissão nos telões da Neo Química Arena. Os torcedores presentes no estádio aplaudiram o comandante.

Ramón Díaz não resistiu às más atuações e à sequência ruim do Corinthians. A equipe não vence há três jogos entre todas as competições - são duas derrotas (contra Palmeiras e Fluminense, ambas por 2 a 0, no Brasileirão) e um empate (contra o América de Cali-COL, em 1 a 1, pela Sul-Americana).

O argentino e sua comissão chegaram ao Timão em julho do ano passado para substituir António Oliveira. Ao todo, foram 60 jogos à beira do gramado, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas.

O técnico deixa o comando do Corinthians com um troféu conquistado: o Campeonato Paulista de 2025, em cima do arquirrival Palmeiras, que encerrou um jejum de seis anos sem títulos do Timão. Na Série A, porém, a equipe ocupa a 13ª colocação na tabela, com apenas quatro pontos. Na Sul-Americana, ainda teve péssimo início e não está nem na zona de classificação ao playoff.

A diretoria do Corinthians, agora, tenta encontrar um novo técnico. O treinador do time sub-20, Orlando Ribeiro, comandará o time diante do Sport, neste sábado.