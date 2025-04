Pela segunda vez na temporada, Max Verstappen conquista a pole position para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1

O grid para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 está definido. O Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a pole position, com o tempo de 1m27s294. Antes, ele havia largado na frente no GP do Japão. O brasileiro Gabriel Bortoleto parou no Q1 e largará na 20ª posição.

Lando Norris, que teve o melhor tempo durante os treinos livres, bateu durante o Q3 da classificatória e vai largar em décimo.

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! ?? What an incredible lap from the Red Bull driver! ?#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/NbaPkd2vCb ? Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Na segunda posição terminou o Oscar Piastri (McLaren), com George Russell (Mercedes) fechando o pódio.

A corrida do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 será neste domingo, a partir das 14h (de Brasília).

Bortoleto no Q1

Durante o Q1, Max Verstappen (Red Bull) liderou com tranquilidade, após fazer a marca de 1m27s778. Em suas primeiras voltas, Gabriel Bortoleto começou com desempenho abaixo. Na última tentativa do brasileiro, o piloto melhorou seu tempo e ia se qualificar para o Q2, porém, acabou infringindo uma regra e acabou na 20ª posição. Os eliminados nesta primeira sessão foram: Lance Stroll (Aston Martin), Jack Doohan (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto (ambos da Kick Sauber).

Lando Norris liderou o Q2

No Q2, Lando Norris (McLaren) superou Verstappen (Red Bull), com 1m27s481, e foi à prova principal com vantagem em relação ao holandês. Lewis Hamilton (Ferrari) foi ameaçado a ficar de fora do Q3, mas em sua última volta conseguiu concluir em 10°. Os eliminados desta sessão foram: Alex Albon (Williams), Liam Lawson e Isack Hadjar (ambos do Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas).

Verstappen na pole

O Q3 começou conturbado. Com três minutos de prova, subiu a bandeira vermelha. Enquanto Lando Norris fazia sua volta, o inglês acabou derrapando e bateu. O piloto não sofreu machucados. A disputa pela pole position foi acirrada, com Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e George Russell (Mercedes) disputando a primeira posição. O piloto holandês, atual tetracampeão da Fórmula 1, conquistou a pole em sua última volta, com a marca de 1m27s294, um centésimo acima do australiano.

Veja o grid completo para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (Red Bull)



2. Oscar Piastri (McLaren)



3. George Russell (Mercedes)



4. Charles Leclerc (Ferrari)



5. Kimi Antonelli (Mercedes)



6. Carlos Sainz Jr. (Williams)



7. Lewis Hamilton (Ferrari)



8. Yuki Tsunoda (Red Bull)



9. Pierre Gasly (Alpine)



10. Lando Norris (McLaren)



11. Alex Albon (Williams)



12. Liam Lawson (Racing Bulls)



13. Fernando Alonso (Aston Martin)



14. Isack Hadjar (Racing Bulls)



15. Oliver Bearman (Haas)



16. Lance Stroll (Aston Martin)



17. Jack Doohan (Alpine)



18. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)



19. Esteban Ocon (Haas)



20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)