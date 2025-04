Diego Lopes exibe evolução dos hematomas após luta contra Volkanovski

Uma semana após o combate de cinco rounds contra Alexander Volkanovski no UFC 314, Diego Lopes compartilhou em seu Instagram uma imagem com a evolução dos hematomas no rosto ao longo dos dias seguintes à luta. A montagem publicada nos stories reúne fotos registradas diariamente, durante seis dias, evidenciando o processo de recuperação dos ferimentos sofridos no confronto.

As imagens mostram hematomas, inchaços e cortes, resultado do duelo travado contra o, agora, campeão dos pesos-penas (66 kg). A publicação documenta visualmente os efeitos de um combate de alto nível e gerou comentários entre fãs e seguidores nas redes sociais, com páginas especializadas reproduzindo a foto.

Diego Lopes enfrentou Volkanovski na luta principal do evento, realizado no último sábado (12), e o confronto foi decidido por decisão unânime dos juízes após cinco rounds. Depois da batalha, os lutadores demonstraram respeito mútuo com trocas de elogios nas entrevistas e também na internet.

Suspensão médica

Por conta das lesões sofridas na luta contra o australiano, o atleta brasileiro ficará afastado das competições por tempo indeterminado. De acordo com a Comissão Atlética da Flórida, o manauara precisará passar por avaliações clínicas e receber liberação médica antes de poder retornar ao octógono.

