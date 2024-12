Noite grega em Vegas: Bucks conquistam NBA Cup após show de Antetokounmpo

O Milwaukee Bucks é o campeão do NBA Cup. A franquia superou o Oklahoma City Thunder por 97 a 81 em duelo quente realizado na noite desta terça-feira (17), em Las Vegas (EUA).

O show foi quase todo protagonizado pelo grego Giannis Antetokounmpo. O ala-pivô começou discreto, mas cresceu a partir do 2° quarto e fez de tudo: irritou os adversários, cravou cesta até "de tapinha" e, com 26 pontos, 19 rebotes e 10 assistências, fez explodir a menor parte da torcida presente na T-Mobile Arena.

Além do título, os jogadores da franquia de Milwaukee têm outro motivo para comemorar: o valor da premiação. Cada atleta que participou do confronto embolsou US$ 514 mil (R$ 3,1 milhões) com a conquista. Quem defendeu o OKC, por outro lado, ganhou US$ 205 mil (R$ 1,2 milhão).

Foi a segunda edição do torneio, que começou no ano passado com o título do Los Angeles Lakers, de LeBron James. A competição acontece no meio da temporada regular da NBA.

Como foi o jogo

Shai Gilgeous-Alexander, do Thunder, foi um dos destaques do 1° quarto Imagem: Juan Ocampo/NBAE via Getty Images

Em maioria na torcida, o Thunder começou na frente com inspiração de Isaiah Hartenstein: o pivô deu seu cartão de visitas com uma enterrada monstruosa antes dos dois minutos de duelo.

Lillard apareceu no fim do 1° quarto e tentou mudar a situação, mas Shai Gilgeous-Alexander respondeu e cravou a vitória parcial para o OKC. Até então tímido, o armador do Bucks converteu dois lances livres e encaixou linda bola de três para virar o jogo, mas o armador chamou a responsabilidade e garantiu o 27-28.

A segunda etapa do duelo foi mais faltosa e, além de uma pequena confusão, contou com virada diante de um Antetokounmpo "on fire". Em meio às infrações e ao clima mais quente, pesou a efetividade do time de Milwaukee — comandada pelo grego, autor de oito pontos. O 2° quarto acabou em 51-50.

Giannis Antetokounmpo enterra durante 2° quarto da final da NBA Cup Imagem: Ethan Miller/Getty Images

O duelo voltou a ganhar contornos de treta no início do 3° quarto, quando Luguentz Dort e Antetokounmpo protagonizaram um verdadeiro perde-ganha com direito a mão no olho e salto nas costas. A arbitragem cravou falta do ala-armador do OKC.

Giannis Antetokounmpo on fire: grego só não fez chover no 3° quarto Imagem: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

Com a bola pingando, o destaque ficou novamente com o grego. O camisa 34 só não fez chover em Vegas: deu toco, fez as vezes de garçom e, irritando os adversários, cravou ponto até com "tapinha". A etapa fechou em 77-64.

No último quarto, a vantagem no placar esticou e gerou festa por parte dos torcedores do Bucks — que formaram uma minoria barulhenta. Um dos tempos técnicos, inclusive, ficou marcado por "ola" na arquibancada. Desnorteado, o Thunder continuou desperdiçando bolas de três e, com os reservas em ação, não conseguiu reagir. O embate acabou em 97-81.

Giannis Antetokounmpo brilhou e deixou a noite de Vegas com um toque grego Imagem: Juan Ocampo/NBAE via Getty Images

* O repórter viaja a convite do Prime Video