Interessada em ajudar com Pogba, Fatal Model se torna maior doadora da vaquinha da Arena

A Fatal Model deu mais um passo nesta quarta-feira para ganhar notoriedade entre os corintianos. Após divulgar na última segunda que estaria interessada em ajudar com os salários de Paul Pogba em uma eventual vinda do francês ao Corinthians, a empresa se tornou nesta quarta a maior doadora da vaquinha para a quitação da Neo Química Arena. O site de acompanhantes de luxo doou R$ 200 mil para o projeto organizado pelos Gaviões da Fiel.

Em seu perfil oficial no X, a Fatal Model contou com a ajuda de Marcelinho Carioca, Edilson Capetinha e Vampeta, ídolos do Corinthians, para divulgar sua doação. Depois, a diretora da empresa, Nina Sag, aparece e confirma o valor enviado à vaquinha, convocando todos os patrocinadores do clube a ajudarem da mesma forma.

"Acabamos de fazer um pix. Mandamos R$ 200 mil para ajudar, porque a Fiel merece. Ficamos felizes com as mensagens de carinho e apoio que recebemos da torcida. A casa do povo merece tudo. Por isso, convidamos outras marcas a se juntarem e fazerem o mesmo, principalmente os patrocinadores do clube: Nike, Esportes da Sorte, Banco BMG, Postos Ale, Ezze Seguros...", diz Nina Sag.

VALEU, FIEL!

Foram muitas mensagens de carinho e apoio pra nós da Fatal Model. E como sempre acreditamos no Corinthians, fizemos hoje como retribuição uma doação de R$ 200.000,00 pra Arena Corinthians! Doe você também! Convidamos os patrocinadores do Timão para doar! @nike... pic.twitter.com/lBHBz4fjU5 ? Fatal Model (@FatalModel) December 18, 2024

Na última segunda, através de sua diretora Nina Sag, a Fatal Model expôs publicamente o seu interesse em ajudar o Corinthians com os salários de Paul Pogba.

"Gostaríamos de manifestar nosso interesse em contribuir ativamente para viabilizar essa operação, que certamente se mostra como uma oportunidade única para todos os envolvidos. A Fatal Model sempre apoiou o esporte. Dessa vez enxergamos uma oportunidade de fortalecer os laços com um clube que já estava na nossa lista de interesses", afirmou a diretora da Fatal Model, Nina Sag.

A Fatal Model confirma: demos início a negociação com o Corinthians para ajudar a trazer Paul Pogba! ???

Imagina o craque vestindo a camisa do Timão? Vamos juntos transformar esse sonho da Fiel em realidade. pic.twitter.com/MJKibORoHX ? Fatal Model (@FatalModel) December 16, 2024

Porém, algumas horas depois, o Corinthians agradeceu o interesse do site de acompanhantes de luxo, mas afirmou não estar em negociações.

"O departamento de Marketing do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento. O Clube agradece o interesse da empresa", disse o Corinthians em seu perfil oficial no X.

Mesmo assim, a Fatal Model deu mais um passo nesta quarta para continuar nos noticiários do Corinthians. A empresa superou o influenciador "Buzeira" e se tornou a maior doadora da vaquinha da Neo Química Arena.