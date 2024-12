Ex-campeão, Kamaru Usman promete dominar meio-médios em retorno ao UFC

Sem lutar desde outubro de 2023, Kamaru Usman segue em destaque no UFC. Mesmo em má fase, o nigeriano permanece no top-5 dos meio-médios (77 kg) e constantemente é alvo dos tops da divisão, recebendo desafios e provocações. Como toda ação tem uma reação, o ex-campeão da categoria respondeu os rivais de forma nada amistosa.

Em seu podcast 'Pound 4 Pound podcast', Usman minimizou a sequência de três derrotas e prometeu protagonizar um retorno triunfal ao octógono. Tanto que o veterano de 37 anos, sem titubear, garantiu não apenas ser competitivo no cenário atual, como também afirmou ser capaz de vencer os representantes da nova geração dos meio-médios.

Vale pontuar que o nigeriano, em seu auge, dominou a categoria, sendo classificado por parte da comunidade do MMA como um dos melhores lutadores da história dela. Confiante em seu nível de experiência e habilidade, Kamaru se mostrou positivo de que, livre das lesões, irá reencontrar sua boa e velha versão no octógono, sinalizando que será um 'pesadelo' para os lutadores que desejam enfrentá-lo.

"Me sinto como a garota gostosa no bar, todos querem um pedaço. É quase como se ninguém estivesse ouvindo o que estou dizendo. Não me importo com quem seja. Shavkat, Belal, Garry, Buckley, JDM, não importa quem seja. Uma coisa que não farei, porque já faço isso por tanto tempo e demais, que é parcialmente o motivo pelo qual estou fazendo essa pausa, é competir quando não estou pronto. Quando estou saudável, não me importo com quem seja. Quando eu estiver saudável, vou vencer todos vocês", declarou o atleta.

Registro de Usman no MMA

Kamaru Usman, de 37 anos, dominou os meio-médios do UFC e defendeu o cinturão da categoria em cinco oportunidades. Não à toa, o atleta é classificado por muitos como o segundo melhor lutador da história da divisão, atrás apenas de Georges St-Pierre. No MMA desde 2012, o nigeriano construiu um cartel composto por 20 vitórias e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Colby Covington (duas vezes), Demian Maia, Gilbert 'Durinho', Jorge Masvidal (duas vezes), Leon Edwards, Rafael dos Anjos, Sean Strickland e Tyron Woodley.