Estrelas, provocação e mimo: como é assistir à NBA Cup do lado da quadra

Provocações que os jogadores ouvem muito bem, famosos e até uma camiseta de presente. Teve tudo isso na final da NBA Cup, que consagrou o Milwaukee Bucks como campeão na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O UOL estava lá e viu de pertinho, literalmente.

Como foi acompanhar o jogo

A reportagem acompanhou a partida da terceira fileira da arquibancada. A distância para a quadra era de cerca de 10 metros.

A final ainda contou com celebridades de diferentes "mundos", da música ao esporte. Entre os esportistas, o ex-nadador Michael Phelps e os ex-jogadores da NBA Oscar Robertson e Ray Allen eram alguns dos nomes.

Final da NBA Cup 2024, entre Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder Imagem: Gustavo Setti/UOL

Thanasis Antetokounmpo, irmão do astro Giannis Antetokounmpo, foi uma atração à parte. Ele torceu e reclamou da arbitragem em uma cadeira já na superfície da quadra, a menos de dois metros da linha lateral.

Quando levantava para gesticular, Thanasis, que já jogou nos Bucks, era hostilizado por torcedores do Oklahoma City Thunder. "Senta aí", gritou um.

Provocação ao astro grego

Antetokounmpo, o Giannis, ouviu provocações toda vez que foi para a linha de lance livre — a maior torcida no ginásio era do Thunder.

Aos gritos, torcedores contavam quantos segundos o grego demorava para cobrar o lance livre. O motivo: Giannis tem uma preparação bastante lenta e demorou 13 segundos a cada lance livre.

Camiseta da final da NBA Cup Imagem: Gustavo Setti/UOL

Maioria, a torcida do Thunder foi ficando mais tímida com a larga vantagem que os Bucks abriram no último quarto. Final de jogo e reclamações com o astro Shai Gilgeous-Alexander, que saiu de quadra com a cara fechada e ouvindo após a derrota por 97 a 81.

No fim, estar pertinho ainda rendeu um presente: uma camiseta arremessada da quadra caiu bem onde o UOL estava. Um mimo para fechar a noite de NBA em Vegas.

*O repórter viaja a convite do Prime Video