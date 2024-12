Zaga do São Paulo pode mudar para clube se adequar à nova realidade financeira

O São Paulo terá de se adequar a uma nova realidade financeira a partir de 2025 com a criação do FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) lançado em parceria com a Galápagos Capital. Com isso, o clube será obrigado a reduzir sua folha salarial com a saída de alguns atletas do elenco, entre eles alguns zagueiros.

Dois defensores do Tricolor têm sido cotados para deixar o Morumbi em 2025: Arboleda e Ferraresi. O primeiro é considerado ídolo do clube, é o jogador do elenco com mais tempo de casa (chegou em 2017) e uma referência técnica. Já o segundo não conseguiu se consolidar desde que foi adquirido em definitivo após empréstimo e, pelo pouco tempo dentro de campo, vê com bons olhos uma negociação.

"Em relação ao Ferraresi temos sondagens. Grande jogador, que trouxemos da Premier League, porque é do Grupo City. Esse é o São Paulo que tem credibilidade, porque quando vai para a Inglaterra fica três dias e faz quatro reuniões com vários players. Então, o Ferraresi é um jogador que nós contamos com ele, até porque jogou de lateral direito também, foi bem. Todas as propostas são ouvidas e analisadas, mas no momento só chegou sondagem", admitiu o presidente do São Paulo, Julio Casares.

Já em relação a Arboleda, a situação é um pouco mais complexa. Ainda que tenha um alto salário, o zagueiro é ídolo do São Paulo, tem um longo tempo de casa e costuma ser bastante regular. Sua saída seria uma perda considerável para o Tricolor, que passaria a ter Alan Franco como única referência técnica na defesa.

"Todo jogador do São Paulo nós vamos ouvir propostas, ainda bem que o São Paulo tem muitos ativos, mas não há nada oficial, nem do Arboleda e nem do Galoppo. O que estamos fazendo é desonerar um pouco a folha, mas por uma questão de sobrevivência. Se subirem dois ou três jogadores da base, nós temos também que imaginar um espaço para que eles se consolidem. Então a área do futebol está vivendo isso. Vamos ouvir a proposta do Arboleda, mas ela existe mais nas redes sociais do que aqui, aqui não existe nada", comentou Casares.

O fato de Arboleda ter se transformado em reserva nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro também pode ter influenciado na possibilidade de ele deixar o São Paulo.

"Nós temos o Arboleda, o Ferreira, Alan Franco, o Ruan e jogadores da base que complementam esse trabalho, então é um setor que estamos tranquilos. É claro que tem jogador que fica na reserva e quer jogar, e então ele vira um objeto de consulta, e tudo é analisado. Muita gente brinca que o futebol é dinâmico, e é verdade. Pode ser que amanhã chegue uma proposta boa para o atleta e para o clube", concluiu o presidente são-paulino.