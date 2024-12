Santos e Giuliano avançam em conversas para rescisão de contrato

Um dos destaques do Santos ao longo desta temporada, Giuliano não deve mesmo ficar para 2025. O meia discute a rescisão de seu contrato com a diretoria e viu as conversas avançarem nos últimos dias.

O jogador de 34 anos chegou ao Peixe em janeiro, com contrato válido até o final do ano, com renovação automática. A permanência, porém, ficou em xeque após a demissão do técnico Fábio Carille.

Giuliano e Santos já debatiam uma possível quebra de contrato há cerca de um mês, mas a situação do jogador seguia indefinida. A ideia do clube, que ainda não anunciou um treinador para 2025, era esperara a chegada do novo comandante para tomar algumas decisões. Porém, nos últimos dias, as negociações evoluíram e caminham para a rescisão, que deve ser oficializada em breve.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Giuliano disputou 36 partidas com a camisa do Alvinegro Praiano, sendo 34 como titular. Neste período, marcou 12 gols e deu três assistências. Ele é o vice artilheiro do clube, apenas atrás de Guilherme, que tem 13.

O meia, contudo, sofreu com lesões. No começo do ano, teve uma contusão muscular na panturrilha esquerda e ficou um bom tempo afastado. Depois, o problema foi no bíceps femoral da coxa direita. Ele só completou 90 minutos em campo em 11 oportunidades.

Giuliano não deve ser o único a deixar o Santos. Outros jogadores já sabem que não estão nos planos. A diretoria preparou uma barca de dispensas e vai reformular o elenco para a Série A do Brasileirão.