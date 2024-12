Rodada da NBA: Nikola Jokic faz triplo-duplo e comanda vitória dos Nuggets sobre os Kings

Seis jogos movimentaram a rodada da NBA nesta segunda-feira e madrugada de terça. Entre os destaques, o Denver Nuggets venceu o Sacramento Kings por 130 a 129, com grande atuação do sérvio Nikola Jokic, que marcou um triplo-duplo com 20 pontos, 14 rebotes e 13 assistências. Do lado dos Kings, Domantas Sabonis teve um duplo-duplo com 28 pontos e 14 rebotes.

Com o triunfo, os Nuggets chegaram em sua 14ª vitória na temporada, enquanto os Kings sofreram sua 14ª derrota.

O Denver Nuggets volta às quadras nesta sexta-feira, às 00h (de Brasília), contra Portland Trail Blazers. Por sua vez, o Sacramento Kings enfrentará o Los Angeles Lakers no mesmo dia e horário.

Los Angeles Clippers x Utah Jazz

Na madrugada desta terça, o Los Angeles Clippers bateu com propriedade o Utah Jazz por 144 a 107, com um verdadeiro show de James Harden, que marcou 41 pontos e seis assistências no duelo. Além disso, o pivô Ivica Zubac fez 19 pontos e 12 rebotes.

O resultado fez os Clippers alcançarem sua 15ª vitória na temporada, enquanto o Utah Jazz vive um ano muito negativo, agora com 20 derrotas.

O Los Angeles Clippers jogará novamente nesta quinta-feira, às 22h30, contra o Dallas Mavericks. Por sua vez, o Utah Jazz volta às quadras no mesmo dia, às 21h, diante do Detroit Pistons.

Veja outros resultados da NBA nesta segunda-feira e madrugada de terça:

Charlotte Hornets 108 x 121 Philadelphia 76ers



Detroit Pistons 125 x 124 Miami Heat



Brooklyn Nets 101 x 130 Cleveland Cavaliers



Toronto Raptors 121 x 122 Chicago Bulls