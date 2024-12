Prancheta do PVC: como Ramón Díaz montou o novo Corinthians com um losango

Ramón Díaz armou um losango no meio de campo do Corinthians para embalar na reta final da temporada e deixar um time acertado para 2025, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Corinthians parece o time mais forte e o mais pronto para o início do Paulistão porque terminou o ano com nove vitórias seguidas, o que dá a noção de que o time está pronto.

Esse time está pronto, ou quase pronto porque deve chegar um lateral esquerdo ainda, mas o mercado do Corinthians foi o mercado do meio do ano e essa reta final do Corinthians representou a volta do losango de meio-campo. É isso que fez o Ramón Díaz.

Paulo Vinícius Coelho

PVC destacou que o 4-4-2 em losango no meio de campo facilitou a vida de Yuri Alberto, que subiu de produção com espaço para se movimentar e terminou o ano como artilheiro do futebol brasileiro.

Além disso, Rodrigo Garro ganhou opção de passe com a chegada de Memphis Depay, formando um triângulo de frente no Timão.

Essa formação revitalizou um tipo de jogo que estava desaparecido: um volante mais fixo, o Raniele; um segundo homem que é o Carillo, que renovou o contrato; o Bidon mais solto como terceiro homem de meio-campo, mas fazendo o losango pelo lado esquerdo; e com o Garro, que terminou o ano como líder de assistências do Brasileirão, com 10 passes para gol, servindo a Memphis e a Yuri Alberto.

Isso representou também, e o Yuri já falou sobre isso, uma nova posição em que o Yuri é um ponta de lança. E funcionou: ele foi o artilheiro do Brasil.

Pela primeira vez no século 21, o Corinthians tem o artilheiro do Brasil, o Yuri Alberto, com 31 gols.

Paulo Vinícius Coelho

PVC: Vini Jr. melhor do mundo prova que crise da seleção não é de talento

A eleição de Vini Jr. como melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, é uma prova de que a crise na seleção brasileira não é de talento, opinou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

O ponto central para o futebol brasileiro é a compreensão de que o diagnóstico da crise da seleção brasileira hoje não é falta de talento — se você tem o melhor jogador do mundo, você não tem uma crise de falta de talento.

Ele entra numa galeria que só tem fera: Lothar Matheus, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Kaká.

Paulo Vinícius Coelho

Assista ao comentário:

São Paulo ainda sonha com Oscar e tem parceiro para contratar, diz Hernan

Com um novo parceiro comercial disposto a bancar contratações, o São Paulo ainda sonha com o meia Oscar, informou o colunista André Hernan.

O que me garantiram hoje de manhã, na minha apuração, é que o Oscar ainda é um nome que o São Paulo sonha em ter.

Ele seria esse jogador midiático que esse parceiro comercial ajudaria a viabilizar -- o foco agora é o Oscar.

André Hernan

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao De Primeira na íntegra