Piscina no quarto: Resort do Real Madrid em Doha tem diárias de R$ 6 mil

Do UOL, em Doha (Qatar)

Luxo, requinte e sofisticação. O Real Madrid terá um cenário de filme à sua disposição em Doha, no Qatar, onde disputará a final da Copa Intercontinental contra o Pachuca, do México, nesta quarta-feira (18). O resort onde o time espanhol está hospedado possui diárias que ultrapassam os R$ 6 mil.

Sofisticação

Os merengues escolheram o Al Messila Spa, que possui mais de 14 mil m² e é um dos mais luxuosos da capital qatari.

A suíte mais cara - que na verdade se chama "vila" — sai a R$ 6,3 mil a diária e conta com piscina privada e mordomo particular. Há também um jardim na área externa, além de sala de estar, cozinha em plano aberto totalmente equipada e área para refeições.

O mais "modesto" sai a cerca de R$ 1,4 mil a diária. Há também outras opções intermediárias entre os 122 quartos e suítes além das 30 vilas.

"Quarto" mais caro do resort do Real Madrid possui piscina particular Imagem: Al Messila Spa

São cinco opções de restaurantes e todos com estrela Michelin Pino Lavarra, variando entre a gastronomia internacional, italiana, persa, árabe, entre outras.

O spa oferece vários tratamentos e terapias. Há também um centro fitness de última geração, quatro áreas de hidro bem-estar e três piscinas terapêuticas.

A piscina principal é chamada de "Grand Pool". O local ainda possui quadras de tênis e squash, pistas de corrida, espaços para exercícios ao ar livre e jardins indígenas.

Real Madrid chegou na madrugada

Inicialmente, o Real Madrid desembarcaria em Doha às 21h30 no horário local (15h30 no de Brasília). Porém, o voo da equipe saindo da Espanha teve imprevistos e partiu depois. A chegada ao hotel aconteceu somente às 1h10 na capital qatari (19h10 no horário de Brasília).

Os merengues têm um treino de reconhecimento de gramado no Lusail nesta terça (17). Ele acontecerá às 17h30 (horário de Brasília) e, em seguida, ocorrerá uma entrevista coletiva com o técnico Carlo Ancelotti e mais um jogador. Na sequência será a vez do Pachuca treinar e também conversar com os jornalistas.

Quatro desfalques; Mbappé era dúvida

O Real Madrid não poderá contar com quatro jogadores na final da Copa Intercontinental: o zagueiro brasileiro Éder Militão, o zagueiro austríaco Alaba, o lateral-direito espanhol Carvajal e o lateral-esquerdo francês Mendy.

Mbappé era dúvida, mas viajou com a delegação. O craque francês estava com uma lesão na coxa esquerda. Outro recuperado é o volante Camavinga, que estava com uma contusão na perna esquerda.