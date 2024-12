Enquete: torcedores do Santos desaprovam venda de Jair para o Botafogo

O Botafogo está disposto a tirar Jair do Santos. O clube carioca enviou uma nova oferta ao zagueiro e pretende incluir dois jogadores na negociação. A equipe de John Textor ofereceu 9 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões) mais Danilo Barbosa e Tiquinho Soares.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 51% dos internautas votaram para o Santos recusasse a proposta do Glorioso. Outros 49% entenderam que seria viável uma negociação entre os clubes pelos jogadores envolvidos.

O volante e o atacante do Botafogo atraem o interesse do Alvinegro Praiano. A diretoria santista, deste modo, consultou a situação dos dois atletas nos últimos dias.

Essa é a segunda vez que o Glorioso tenta contratar Jair. Em meados de 2023, o presidente Marcelo Teixeira recusou uma oferta dos cariocas. Recentemente, o mandatário também negou uma proposta do Porto, de Portugal.

Jair ganhou destaque no Santos nesta temporada. O defensor de 19 anos assumiu a titularidade após a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, em julho. Ao todo, o defensor disputou 23 jogos em 2024, sendo 19 deles como titular.

O jovem renovou o seu contrato com o Alvinegro Praiano em abril deste ano, o vínculo é válido até o final de 2026. Jair e Gil formaram uma dupla essencial para o acesso do Santos à elite do futebol brasileiro. Depois de cogitar a aposentadoria, o experiente zagueiro voltou atrás e decidiu que quer jogar por, pelo menos, mais uma temporada. Agora, o camisa 4 aguarda apenas o contato da diretoria para saber se fica no Santos.

De volta à Série A, o Santos quer fazer uma boa mudança em seu elenco para 2025. O clube também espera anunciar o novo técnico nos próximos dias.