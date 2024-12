Yuri Romão é reeleito presidente do Sport até o final de 2026

O Sport anunciou nesta segunda-feira que Yuri Romão foi reeleito presidente do clube pernambucano. O mandatário seguirá à frente do Leão da Ilha durante o biênio 2025/2026.

Em votação que ocorreu até às 18h (de Brasília) desta segunda, Romão, candidato pela Chapa 20, recebeu 1770 votos, o que equivale a 81,03% dos sócios votantes. Rafael Arruda, da Chapa 10, obteve 371 votos. Apenas 26 votaram nulo e um em branco.

"Hoje é mais um dia feliz aqui na sede do Sport. Vivencio mais um dia de muita felicidade, mas carrego comigo um sentimento de gratidão muito grande. Quero agradecer a minha família, aos amigos de chapa e aos funcionários do Clube. Todos fizeram muito ao longo do ano e sou muito grato a tudo. E eu quero agradecer a nossa torcida, ao nosso sócio. Eu nunca vi nenhum jogo que tenha nos abandonado. Sempre estiveram ao nosso lado", celebrou Romão, em nota divulgada pelo Sport.

O presidente do time do Recife afirmou que planeja desafios maiores para o próximo biênio, inclusive do ponto de visita financeiro.

Yuri Romão foi eleito presidente do Sport Club do Recife com 1.770 votos (81,03%) e comandará o Leão no biênio 2025/26!

"Em 25/26, os desafios são outros. São muito maiores. Temos um desafio financeiro pela frente. Quero dar sequência ao trabalho sério e respeitoso a todos. Não podemos retroceder em tudo que fizemos até agora. A gente fez um bom trabalho e precisamos fazer muito mais ao longo de 2025", disse.

Romão foi eleito presidente do Sport pela primeira vez há exatos dois anos, no dia 16 de dezembro de 2022. No entanto, o mandatário está à frente do clube desde outubro de 2021, quando assumiu o posto após Leonardo Lopes renunciar.

Desde que Romão se tornou presidente, o Sport conquistou dois Campeonatos Pernambucanos (2023 e 2024), além do retorno à elite do futebol brasileiro, alcançado nesta temporada. Em 2025, o clube disputará o Estadual, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.