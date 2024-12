Veja cinco fatores determinantes para a mudança de chave do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians conseguiu uma arrancada espetacular na reta final do Campeonato Brasileiro e terminou a temporada com uma sequência de nove vitórias seguidas. O time, assim, saiu da luta contra o rebaixamento e assegurou vaga na Libertadores de 2025.

Porém, a mudança de chave não aconteceu por acaso. Abaixo, a Gazeta Esportiva lista cinco fatores decisivos para que o Timão desse a volta por cima nas últimas rodadas do Brasileirão.

1 - Chegada de Ramón Díaz

A chegada do técnico Ramón Díaz, sem dúvidas, mudou os rumos do Corinthians em 2024. O treinador argentino foi contratado para o lugar de António Oliveira e dirigiu a equipe durante 22 partidas no Brasileirão. Foram, no total, 13 vitórias, cinco e quatro derrotas - 66,6% de aproveitamento.

A série positiva na reta final, ainda, garantiu a permanência do comandante para a próxima temporada.

2 - Fator Memphis Depay

Outro ponto determinante foi a contratação de Memphis Depay. O jogador holandês agitou a torcida fora de campo e ajudou a equipe a subir de rendimento dentro das quatro linhas. Ele disputou 14 jogos, marcou sete gols e deu quatro assistências.

Isso, claro, sem contar com o envolvimento do atacante na 'cultura corintiana'. Memphis fez questão de conhecer, de forma profunda, a história do clube e também os costumes da Fiel torcida, o que auxiliou na sua rápida adaptação ao Brasil.

3 - Crescimento de Yuri Alberto

É impossível falar de Corinthians em 2024 sem abordar Yuri Alberto. O atacante foi decisivo no segundo semestre da temporada, principalmente após a chegada de Depay, contribuindo com gols e assistências.

O camisa 9 encerrou o ano com, nada mais nada menos, do que 31 bolas na rede, além de sete assistências. Portanto, ele não só foi o artilheiro do Brasileiro, ao lado de Alerrando, mas se consagrou como o maior goleador do país neste ano.

4 - Janela produtiva

A segunda janela de transferências do Corinthians não teve só Memphis Depay, mas outros jogadores que chegaram, alguns sem muito alarde, e assumiram papéis de protagonismo no clube.

Alguns dos maiores destaques foram o zagueiro André Ramalho, o goleiro Hugo Souza e o volante André Carrillo. Os três terminaram a temporada entre os titulares e como pilares da equipe de Ramón Díaz.

5 - Fator casa

Não é de agora que o Corinthians detém bons números jogando em casa. Porém, o aproveitamento da equipe ao lado da torcida neste Brasileirão foi ainda melhor.

O time perdeu apenas um jogo na Neo Química Arena, nesta edição da Série A: contra o Botafogo, por 1 a 0. Nos oito últimos jogos como mandante, com direito a ingressos esgotados em todos eles, foram sete vitórias e um empate.

De férias, a equipe do Parque São Jorge, agora, se planeja para os desafios da próxima temporada, quando disputará quatro competições: Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.