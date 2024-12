Ajuda na vaquinha? Campeão do skate tem longa relação com Corinthians

Campeão do Super Crown de skate street, o norte-americano Nyjah Huston tem uma relação antiga com um dos clubes mais populares do Brasil, o Corinthians. Após aparecer com a camisa alvinegra algumas vezes em postagens nas redes sociais, o skatista respondeu se pretende participar da vaquinha que tem como meta pagar a Neo Química Arena.

Talvez. Eu vou dar uma olhada, vou dar uma olhada.

Nyjah Huston, skatista dos EUA

Nyjah coleciona aparições com a camisa do Corinthians. Ele possui um modelo de 2019 personalizado com o número 13 e o sobrenome Huston. Ele fez postagens com a peça em 2020 e 2021.

Nyjah ganhou a camisa da Nike, fornecedora de material esportivo do clube paulista. O skatista também é um dos atletas da marca, o que facilitou o "intercâmbio" da peça.

Corinthians teve 100% no Super Crown

Além de Nyjah, Rayssa Leal faturou o título no último domingo (15). A atleta é declaradamente corintiana e inclusive fez um treino vestindo a camisa alvinegra.

A brasileira "participou" do anúncio de Andressa Alves pelo clube paulista. A atacante de 32 anos acertou com o clube paulista até o fim de 2027.

Rayssa compartilhou nas redes sociais uma foto de costas com "Andressa" escrito na camisa. Ela vestia o uniforme do Corinthians.

| Rayssa Leal, uma das maiores skatistas de todos os tempos - e torcedora do Corinthians - celebrou a contratação de Andressa Alves via stories do Instagram. pic.twitter.com/UqMLwuj81b ? Fiel Imprensa | Pedro (@fielimprensa) December 13, 2024

Rayssa Leal faturou o tricampeonato consecutivo do Super Crown, e o terceiro título da SLS na temporada. Ela também faturou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024.