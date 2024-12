Bicampeã pan-americana da maratona, Adriana da Silva incentiva o atletismo com projeto social para jovens

A manhã deste domingo reservou a disputa da 28ª edição da São Silvestrinha, com corridas para jovens de 4 a 17 anos. Bicampeã pan-americana na maratona, Adriana da Silva esteve presente no evento como forma de incentivo ao esporte.

Atualmente, a ex-atleta tem um projeto social que promove o atletismo para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, chamado Instituto EnFrente. O desejo de ajudar as próximas gerações vem através do apoio que recebeu quando iniciou no esporte.

"Quando eu decidi parar de competir, eu tinha o sonho de deixar um legado. Eu comecei no atletismo aos 12 anos de idade através de um projeto social, e eu queria criar o meu próprio projeto. Então criei o Instituto EnFrente, que hoje atende jovens no CEU de Paraisópolis", afirmou a ex-corredora.

Recordista sul-americana na maratona, Adriana tem uma relação profunda com a São Silvestrinha. Participante da primeira edição, a ex-maratonista relembra como a prova a ajudou a crescer no esporte, chegando até a terceira colocação da São Silvestre , em 2004.

"Eu tenho uma história com a São Silvestrinha e com a São Silvestre. Eu participei da primeira edição da São Silvestrinha, em 1994, e ainda era no Parque do Ibirapuera. No ano seguinte, ela foi na pista de atletismo e foi a primeira vez que eu pisei numa pista. Eu corri descalça, era uma pista de borracha. Depois, em 2004, eu fui terceira colocada na Corrida Internacional de São Silvestre e, com a premiação da corrida, eu comprei uma casa para minha mãe, então eu tenho uma memória afetiva muito especial com a São Silvestre", declarou Adriana.

Presente nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e do Rio-2016, a ex-atleta espera poder ajudar os jovens com o atletismo, mas destaca que é importante manter o esporte como algo lúdico para os mais novos.

"Eu tinha muita vontade de trazê-los para participar da São Silvestrinha, que tem tudo a ver com a minha história e eu queria que eles vivenciassem isso também, tudo que eu vivi no atletismo. Eles curtiram demais, ficaram o ano inteiro perguntando da São Silvestrinha porque eles sabiam que ia ter. E hoje a gente está fechando o ano com chave de ouro, competindo e brincando na São Silvestrinha", finalizou.