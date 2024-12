UFC Tampa: onde assistir e card completo do evento Covington X Buckley

O UFC Tampa será realizado neste sábado (14), a partir das 21h (de Brasília), na Amalie Arena, nos Estados Unidos. A luta principal é entre os norte-americanos Colby Covington e Joaquin Buckley.

Onde assistir? A transmissão será feita pelo UFC Fight Pass (streaming, de acordo com as condições da plataforma), TV Bandeirantes (apenas o card principal) e GOAT (YouTube, apenas as três primeiras lutas).

O UFC Tampa será transmitido ao vivo e completo pelo UFC Fight Pass, serviço por assinatura que pode ser adquirido pelo UOL Play. O UOL Esporte exibe os três combates iniciais em seu canal no YouTube.

O card principal está marcado para começar a partir da 0h. Bruno "Bulldog" Silva, Vitor Petrino e Felipe Lima são os três brasileiros que lutam no evento.

Colby Covington, de 36 anos, tem 17 vitórias e quatro derrotas em seu cartel no MMA. Campeão interino do UFC em 2018, ele vem de derrota para o inglês Leon Edwards no UFC 296.

Joaquin Buckley, de 30 anos e soma 20 vitórias e seis derrotas. Em sua última, ele venceu Stephen Thompson por nocaute, no UFC 307.

Card Principal (a partir das 0h)

Colby Covington x Joaquim Buckley; Peso Meio Médio

Cub Swanson x Billy Quarantillo; Peso Pena

Manel Kape x Bruno Bulldog Silva; Peso Mosca

Vitor Petrino x Dustin Jacoby; Peso Meio Pesado

Adrian Yanez x Daniel Marcos; Peso Galo

Navajo Stirling x Tuco Tokkos; Peso Meio Pesado

Card Preliminar (a partir das 21h)