Colby Covington reforça meta de conquistar cinturão do UFC: "Meu maior sonho"

Colby Covington teve em três momentos da carreira a oportunidade que todo lutador sonha: competir pelo cinturão linear do UFC. Nos três cenários, porém, o americano bateu na trave - duas vezes contra Kamaru Usman e uma, a mais recente, contra Leon Edwards. Mas apesar do retrospecto desfavorável em disputas de título, se enganou quem pensou que o objeto de desejo saiu dos planos de 'Chaos'. Ex-campeão interino dos meio-médios (77 kg), o veterano de 36 anos reforça que seu maior sonho é alcançar o topo da categoria de maneira soberana.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Covington frisou que seu maior objetivo da carreira segue sendo a conquista do cinturão do Ultimate. Número seis no ranking da categoria, o americano, inclusive, já projeta como seu estilo de luta encaixaria com o do atual campeão, Belal Muhammad. Com a confiança de sempre, o falastrão acredita em suas habilidades para voltar à coluna das vitórias e pleitear mais um 'title shot' no futuro.

"Com certeza. O cinturão ainda é o meu objetivo e o meu maior sonho. Eu sei que combino (em estilos) com o novo campeão (Belal). Ele é um wrestler, mas que não será capaz de me derrubar. Então vai ser uma luta de trocação, e sei que posso superá-lo na trocação. O cinturão é meu objetivo. O que quer que eu tenha que fazer para voltar lá, quero provar ao UFC e aos fãs que eu sou o melhor meio-médio do planeta Terra", destacou Colby.

Planos para aumentar frequência no octógono

Com uma idade considerada avançada para competir nos esportes de combate, Covington não possui mais muitos anos de carreira em alto nível. Ciente disso, o wrestler mira aumentar sua assiduidade dentro do octógono mais famoso do mundo para encurtar seu caminho até uma eventual disputa de cinturão dos meio-médios. Com uma média de apenas uma luta disputada a cada temporada nos últimos quatro anos, Colby projeta um 2025 recheado de compromissos, com ao menos três embates.

"Eu acho que é razoável que eu lute três vezes no ano que vem. Quero lutar no primeiro trimestre, depois no verão e no inverno. Superando as lesões, esse é o maior problema. Me machuquei na última luta, fiquei de fora por seis, sete meses curando o meu pé. Agora estou saudável novamente, me sinto bem. Estou no meu auge agora com 36 anos de idade. Treinei de forma inteligente, eles cuidaram bem do meu cérebro. Então os fãs podem esperar que eu lute múltiplas vezes no próximo ano e reconquiste o trono dos meio-médios", destacou o americano.

Antes de pensar em projeções e planos para o futuro, Colby precisa voltar seu foco para este sábado (14). Afinal, será dele a responsabilidade de fechar oficialmente a temporada de 2024 do Ultimate. Escalado para enfrentar o prospecto Joaquin Buckley, Chaos fará a luta principal do UFC Tampa. Sexto colocado, o 'bad boy' tenta defender seu posto no ranking contra o jovem nocauteador, que atualmente ocupa a nona colocação da categoria.