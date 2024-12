Praia Clube derrota Minas e assume liderança da Superliga Feminina de vôlei

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 11ª rodada da primeira fase da Superliga Feminina de vôlei, o Praia Clube enfrentou o Minas no Ginásio do UTC, em Uberlândia, venceu por 3 sets a 2 (15/25; 25/21; 16/25; 25/23; 15/12) e assumiu a liderança da competição.

Com o triunfo, o Praia Clube chegou aos 26 pontos e assumiu a primeira colocação da tabela. Já o Minas, com a derrota, alcançou os 25 somados, agora na segunda posição.

O Praia Clube volta às quadras na próxima terça-feira, às 01h30 (de Brasília), quando encara o Conegliano. Na segunda, às 22h, o Minas enfrenta o Vero Volley. Ambos os duelos serão válidos pela primeira rodada da Copa do Mundo feminina de Clubes.

O primeiro set foi vencido pelo Minas, que dominou o Praia Clube e foi mais eficiente nos saques, garantindo a primeira etapa pelo placar de 25 a 15. Já no segundo set, o Praia Clube se recuperou, equilibrou a partida e igualou tudo ao vencer por 25 a 21.

O Minas reconquistou a vantagem de um set na terceira etapa com uma postura agressiva e garantiu um 25 a 15. Já no quarto set, etapa mais equilibrada do jogo, o Praia Clube soube se impor e, com uma diferença de apenas dois pontos (25 a 23), levou a disputa para o quinto e último set.

No tie-break, o Praia Clube saiu em desvantagem e o placar chegou a ficar 12 a 7 para o Minas. No entanto, a equipe de Uberlândia reagiu e, de virada, triunfou por 15 a 12.

Pinheiros x Maringá

Em outro embate da Superliga Feminina de volêi disputado nesta terça, o Maringá enfrentou o Pinheiros no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim e venceu por 3 sets a 0 (25/22; 25/22; 25/21).