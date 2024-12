Makhachev elogia evolução de Tsarukyan, mas projeta vitória por finalização no UFC 311

Um dos campeões mais dominantes do plantel do Ultimate e número 1 peso-por-peso da organização, Islam Makhachev colocará seu cinturão em jogo contra um velho conhecido. No card do UFC 311, programado para janeiro de 2025, em Los Angeles (EUA), o wrestler russo mede forças contra Arman Tsarukyan na luta principal do evento, em uma revanche bastante aguardada pelos fãs de MMA. Mais de cinco anos após o primeiro encontro entre os dois, o pupilo de Khabib Nurmagomedov exaltou a evolução de seu adversário, mas projetou um triunfo impactante para tirar a rivalidade a limpo de uma vez por todas.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Makhachev admitiu que planeja finalizar o rival armeno para não deixar nenhum tipo de dúvidas. Vale ressaltar que, em abril de 2019, Tsarukyan se mostrou bastante competitivo contra Islam, mas acabou derrotado por pontos. E se o campeão projeta ter o braço erguido pela via rápida no UFC 311, o desafiante ao cinturão pensa da mesma forma. Recentemente, Arman opinou ser capaz de nocautear o wrestler russo no primeiro round.

"Ele melhorou desde a (nossa) primeira luta. Ele melhorou suas habilidades, ele tem mais habilidades agora. Tem mais lutas no UFC, mais experiência. E por isso que acho que ele estará pronto, sabe. Eu também estarei pronto. Ele é um concorrente verdadeiro e que merece lutar pelo título. Não é uma luta muito emocionante para mim, elas (lutas) sempre parecem uma revanche. Mas depois da primeira luta, muitas pessoas disseram que Arman deu trabalho ao Islam. Mas dessa vez eu quero acabar com as dúvidas e finalizar o Arman. Não (acho que ele será capaz de me derrubar). Não quero dar a ele uma oportunidade. Tenho muitos wrestler do mais alto nível no meu camp, e nós trabalhamos muito duro todos os dias", analisou Islam.

Dupla de olho em Charles Do Bronx

Apesar de envolver um atleta da Rússia e outro da Armênia, o duelo que lidera o UFC 311 será acompanhado com carinho pelos fãs brasileiros. Afinal de contas, o próximo desafiante natural na categoria dos leves (70 kg) é Charles Oliveira. E prova disso é que tanto Makhachev quanto Tsarukyan já indicaram que 'Do Bronx' seria o oponente a ser enfrentado na sequência caso saiam vitoriosos de Los Angeles na aguardada revanche.