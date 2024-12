Campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995 elogia Artur Jorge: "Revolucionando o nosso futebol"

O Botafogo venceu seu terceiro título brasileiro neste último domingo, e o primeiro desde 1995. Um dos pilares da conquista do Glorioso de 29 anos atrás foi Donizete, que ao lado de Túlio Maravilha, formou uma dupla de ataque imparável.

Em entrevista ao diário português A Bola, Donizete parabenizou o clube carioca e seu treinador, Artur Jorge, destacando que o técnico está revolucionando o futebol brasileiro.

"Artur Jorge veio abençoar o futebol brasileiro com o seu talento, com a sua forma de trabalhar, mostrou em muitas partidas que sabe muito, que entende de futebol. E, assim, está, juntamente com a sua comissão técnica, revolucionando o nosso futebol com o seu trabalho. Só espero agora que ele seja mantido no cargo por muitos anos", comentou.

Apesar do grande desempenho do Botafogo em 2024, Donizete ainda afirmou que a conquista do Campeonato Brasileiro de 1995 foi mais difícil que a atual.

"Em 1995, conseguimos o título com uma equipe parecida com a atual, mas a conquista foi ainda mais difícil. Tivemos concorrência mais pesada e menos apoios do que os jogadores de hoje, que têm estádio, que têm salário em dia, que têm tecnologia e profissionalismo ao seu serviço, nós não tínhamos nada disso, mas nos unimos e, com sacrifício, vencemos", completou.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, em Doha. O duelo é válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental da Fifa.