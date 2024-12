Veja valor da premiação do Corinthians com o 7º lugar no Campeonato Brasileiro

O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro na 7ª colocação, garantindo assim uma vaga na Copa Libertadores e, consequentemente, na Copa do Brasil. Além da questão esportiva, o Timão embolsou um valor importante da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em premiação.

O Corinthians faturou R$ 33,7 milhões com a classificação final do Brasileiro. A título de comparação, o Botafogo, campeão desta edição, vai arrecadar R$ 48,1 milhões.

O Timão conseguiu quantias importantes em premiação neste ano. Além do valor referente ao Brasileirão, o clube recebeu R$ 22,89 milhões pela participação na Copa do Brasil e R$ 19,5 milhões pela atuação na Copa Sul-Americana.

Apesar do bom momento dentro de campo, com nove vitórias seguidas no Brasileirão, o clube segue em situação crítica financeiramente. A dívida atual do Corinthians é de cerca de R$ 2,4 bilhões, contando com o débito da Neo Química Arena.

No último domingo, o Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0 em Porto Alegre, com gols de Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay. Assim, o Timão encerrou o Brasileiro com nove vitórias seguidas, igualando o recorde do Internacional de 2020 e do Atlético-MG de 2021.

Agora, os jogadores entrarão de férias e o time só volta a entrar em campo na semana do dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.