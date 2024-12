Santos espera oficializar novo técnico até o final da semana

O Santos espera oficializar a contratação do novo técnico até o final desta semana. A expectativa do clube é que o substituto de Fábio Carille seja confirmado na sexta-feira. O contrato ainda não está assinado, mas o acordo está apalavrado.

O nome é mantido em sigilo. O mais cotado é de Gustavo Quinteros, que atualmente está dirigindo o Vélez Sarsfield. A equipe é a atual líder do Campeonato Argentino e tem mais duas partidas para disputar em 2024.

O Vélez lidera a liga local, com os mesmos 48 pontos do Talleres, segundo colocado. A última rodada está marcada para domingo. Antes disso, na quarta-feira, o clube de Qunteros disputa a final da Copa Argentina contra o Central Córdoba.

Renato Gaúcho, por sua vez, foi descartado. O técnico acabou de se desligar do Grêmio, mas não agrada a parte da diretoria alvinegra.

Já Luís Castro ficou distante. O português era o plano A do Santos, porém afirmou que não pretende voltar a trabalhar antes do meio de 2025.

O Alvinegro Praiano está sem técnico após demitir Fábio Carille. O treinador foi mandado embora no último dia 18, logo após confirmar o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na próxima temporada, o Santos irá disputar Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. O Estadual, aliás, começa já no dia 15 de janeiro.