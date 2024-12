Com desfalques, Bayern divulga relacionados para pegar o Shakhtar Donetsk pela Champions

Na tarde desta segunda-feira, o Bayern de Munique divulgou os 21 jogadores relacionados pelo técnico Vincent Kompany para o duelo contra o Shakhtar Donetsk, válido pela sexta rodada da Champions League.

O grande número de desfalques por lesões chama a atenção na lista de relacionados do Bayern. Para o confronto, o clube bávaro terá, ao todo, oito ausências. Duas delas são no gol: Manuel Neuer e Ulreich, por exemplo, não ficam à disposição.

Na zaga, Kompany segue com os desfalques de Davies e Hiroki Ito, enquanto no meio o volante Palhinha também não viaja. Por fim, o ataque é o setor com maior número de ausências, com três: Harry Kane, Coman e Serge Gnabry.

A tendência, assim, é que o Bayern entre em campo com uma escalação um tanto modificada, como já aconteceu na partida do último fim de semana, contra o Heidenheim, pelo Campeonato Alemão.

O Bayern ainda teve uma novidade no treino desta segunda-feira. O lateral direito Josip Stanisic, que se recupera de uma lesão no joelho, concluiu parte das atividades com o grupo. Ele não figurou entre os relacionados, mas está mais próximo de um retorno aos gramados.

O Bayern de Munique enfrenta o Shakhtar Donetsk nesta terça-feira, a partir das 17h (de Brasília), na Veltins-Arena, pela sexta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

O time alemão está, neste momento, classificado para a disputa dos playoffs do torneio. A equipe figura na 13ª colocação, com nove pontos. Do outro lado, o Shakhtar ocupa a 26ª posição, com apenas quatro pontos.

Confira a lista de relacionados do Bayern de Munique para o jogo da Champions: