Hugo Souza, Yuri e Memphis brilham em vitória do Corinthians; veja notas

Hugo Souza foi eleito, de acordo com o Footstats, o melhor jogador do Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, pela 38ª última rodada do Campeonato Brasileiro, disputada neste domingo (8). Além do goleiro, que fez belas defesas e não foi vazado, Yuri Alberto e Memphis Depay ficaram com notas acima de 7,5.

A média recebida pelo time de Ramón Díaz foi acima de 6,0. No entanto, os piores avaliados foram os meias Garro e Martínez, com 5,8. Vale ressaltar que o volante José Martínez saiu do banco no segundo tempo e foi expulso.

Nenhum jogador do Timão recebeu nota abaixo de 5,5.

Veja todas as notas do Corinthians

Hugo Souza: 8,6

Matheuzinho: 6,1

Cacá: 6,9

André Ramalho: 6,5

Bidu: 6,2

Breno Bidon: 6,2

(José Martínez): 5,8

Raniele: 6,8

(Charles): 7,3

André Carrillo: 6,6

(Ángel Romero): 6,5

Garro: 5,8

(Alex Santana): 6,6

Yuri Alberto: 7,6

(Talles Magno): 6,2

Memphis Depay: 7,8