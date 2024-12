Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em esquema com 3 zagueiros e apenas 2 titulares contra o Botafogo

A escalação do São Paulo está definida para o duelo com o Botafogo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía decidiu apostar em um esquema com três zagueiros e mantendo apenas dois titulares absolutos no time: Alan Franco e Igor Vinícius.

As novidades ficam por conta do atacante Ryan Francisco e do meio-campista Lucas Ferreira, ambos do sub-20, que foram relacionados pela primeira vez para um jogo do time profissional e ficarão como opções no banco de reservas. Recentemente a dupla se sagrou campeã da Copa do Brasil da categoria, vencendo o Palmeiras na final.

A escalação do São Paulo completa conta com Jandrei; Ruan, Alan Franco e Sabino; Igor Vinícius, Santiago Longo, Marcos Antônio e Patryck; William Gomes, Nestor e André Silva.

Para o jogo que pode marcar o título nacional ao Botafogo após 29 anos, o São Paulo irá a campo com uma formação completamente alternativa. Oito jogadores não viajaram ao Rio de Janeiro: Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Calleri foram preservados pela comissão técnica devido ao desgaste acumulado ao longo da temporada. Welington foi liberado, uma vez que já assinou contrato com o Southampton, da Inglaterra. Já o atacante Erick também será ausência para resolver questões particulares.

Além desse grupo, o São Paulo não terá Pablo Maia (transição após cirurgia na coxa esquerda), Jamal Lewis (trauma no tornozelo esquerdo), Liziero (dores no tornozelo direito), Galoppo (artroscopia no joelho esquerdo), Ferraresi (dores no joelho direito), Wellington Rato (tendinopatia no joelho direito) e Ferreira (edema na coxa esquerda).

O São Paulo poderá definir o campeão brasileiro de 2024. Caso vença o Botafogo no Rio de Janeiro e o Palmeiras supere o Fluminense no Allianz Parque, o Tricolor fará com que seu rival conquiste o título. Para os botafoguenses erguerem a taça, basta um empate ou uma vitória neste domingo.