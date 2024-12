Vasco fica tranquilo em relação às sondagens recebidas por Vegetti

O Vasco tem recebido algumas sondagens em relação ao atacante Pablo Vegetti, artilheiro do time na temporada. Mas o clube se mostra tranquilo em relação ao assunto e tem certeza de que o jogador permanecerá em São Januário em 2025.

A tranquilidade vascaína se baseia em primeiro lugar no tempo de contrato. O atual vínculo vai até dezembro de 2025. Mas existe uma cláusula de renovação automática ao fim deste período que daria ao clube mais um ano de compromisso com ele.

Vegetti tem excelente relacionamento com a diretoria do Vasco, assim como seus empresários. Inclusive o presidente Pedrinho autorizou ao clube uma negociação de melhora do atual vínculo para valorizar o atleta.

Vegetti tem 21 gols com a camisa do Vasco este ano, tendo disputado 53 partidas. Ele foi o artilheiro da Copa do Brasil com sete gols e é, ao lado de Philippe Coutinho, o jogador mais popular junto aos torcedores.

O Vasco cumpre tabela na última rodada do Campeonato Brasileiro. Já classificado para a Copa Sul-Americana, o time visita o Cuiabá neste domingo, às 16h(de Brasília), na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Na segunda-feira o elenco entra de férias.