Inglês: United cai em casa para Nottingham Forest, e perde 2ª seguida

Neste sábado (7), o Manchester United perdeu para o Nottingham Forest, por 3 a 2, em Old Trafford, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.

O que aconteceu

Milenkovic, Gibbs-White e Wood marcaram para o Forest, enquanto Hojlund e Bruno Fernandes descontaram para o Manchester United.

Com o resultado, o United sofre o segundo revés consecutivo e fica em 13º lugar, com 19 pontos, mas não perderá posições nesta rodada.

Já o Nottingham, sensação da Premier League, se recupera da derrota para o City na última rodada e chega aos 25 pontos, pulando para quinto lugar, na zona de classificação para competições europeias.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United fará clássico contra o Manchester City, no domingo (15), às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Antes, os Red Devils entram em campo pela Liga Europa, contra o Viktoria Plzen, na quinta-feira (12), às 14h45, na República Tcheca.

Já o Nottingham recebe o Aston Villa em seu próximo confronto, no sábado (14), às 14h30.

Como foi o jogo

O Nottingham Forest surpreendeu e abriu o placar no segundo minuto de partida. Anderson cobrou escanteio e o zagueiro Milenkovic subiu mais alto para balançar as redes.

O United, no entanto, empatou aos 17. Garnacho recebeu passe de Ugarte e ficou cara a cara com o goleiro. No rebote, Hojlund teve gol livre para marcar. Ainda no primeiro tempo, Bruno Fernandes acertou o travessão em cobrança de falta.

Assim como no primeira etapa, o Nottingham marcou no início do segundo tempo. Aos dois minutos, Bruno Fernandes saiu jogando errado, Hudson-Odoi passou para Gibbs-White chutar com efeito de fora da área, enganando o goleiro Onana.

Seis minutos depois, os visitantes marcaram o terceiro. Gibbs-White cruzou na cabeça de Chris Wood, que mandou no contrapé de Onana para ampliar.

Em desvantagem, o United passou a pressionar e diminuiu o placar aos 15. Diallo partiu em velocidade pela direita e encontrou Bruno Fernandes que, de fora da área, fez um bonito gol.