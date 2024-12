Girona x Real Madrid: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Espanhol

O Real Madrid visita o Girona às 17h (de Brasília) deste sábado (7), no Estádio Montilivi, pela 16ª rodada da La Liga.

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Real tropeçou no último jogo e viu o Barcelona abrir vantagem na liderança. O time comandado por Carlo Ancelotti estacionou nos 33 pontos com a derrota para o Bilbao, ficando a quatro de distância do arquirrival. Os Merengues, no entanto, possuem um jogo a menos e seguem em segundo.

Já o Girona está no meio da tabela. A equipe catalã tem 22 pontos e está invicta há quatro jogos no Espanhol.

Os dois times disputaram a liderança da La Liga na temporada passada. No entanto, o Real se sagrou campeão com folga, tendo batido nos dois confrontos o adversário, que perdeu fôlego no final.

Girona x Real Madrid -- 16ª rodada do Espanhol

Local: Estádio Montilivi, em Girona

Data e horário: 7 de dezembro de 2024, Às 17h

Transmissão: ESPN e Disney+