Corinthians aposta em manutenção de elenco para brigar por títulos em 2025

O Corinthians acredita que a chance de brigar por títulos em 2025 passa pela manutenção do elenco que conseguiu uma vaga para a próxima Copa Libertadores.

A cúpula corintiana trabalha com a chegada de reforços pontuais, mas entende que o principal trunfo do Timão seria seguir com a base que acumula oito vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro.

O principal cotado a deixar o clube na janela de transferências de janeiro é o atacante Yuri Alberto. O estafe do atleta vê com bons olhos uma transferência, e o camisa 9 tem o sonho de atuar no futebol inglês. O Timão quer seguir com o jogador e nega ter recebido qualquer proposta por Yuri nas últimas semanas.

Outro nome que pode receber ofertas em breve é o volante Breno Bidon. O atleta é acompanhado por equipes de ponta da Europa, mas está feliz no Corinthians e o estafe do jovem não tem pressa em negociá-lo.

A diretoria do Timão se movimenta para estender vínculos de alguns jogadores, como Carrillo, Romero e Maycon. Os dois primeiros possuem contratos em definitivo, enquanto o último está emprestado pelo Shakhtar Donetsk.

"Ideia é manutenção de elenco. Olho para meus concorrentes, entendo para onde o mercado se movimenta. Não se faz tantas mudanças em grandes equipes, se faz mudanças pontuais. Estamos confortáveis para 2025 ser esse ano, de manutenção de elenco e contratações pontuais. Queremos que os atletas fiquem", comentou Fabinho Soldado, executivo de futebol, em entrevista ao Meu Timão.

O zagueiro Caetano, o meia Matheus Araújo e o atacante Giovane são cartas fora do baralho do Corinthians. O trio não chegou a um acordo por renovação com a diretoria, deixaram de ser relacionados pela comissão técnica e devem deixar o clube.

O Corinthians conseguiu uma incrível arrancada no Brasileirão, saindo da zona de rebaixamento e garantindo vaga para a Libertadores. A diretoria alvinegra já confirmou que Ramón Díaz seguirá como técnico em 2025 e espera contar com dois reforços de peso para a temporada, com o auxílio da patrocinadora Esportes da Sorte.