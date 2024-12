Gallo fica perto de sair do Santos, mas é bancado por Marcelo Teixeira

O Santos debateu a saída de Alexandre Gallo, mas o diretor foi bancado pelo presidente Marcelo Teixeira.

O que aconteceu

O Santos discutiu a saída de Alexandre Gallo, mas decidiu manter o diretor a pedido do presidente Marcelo Teixeira.

O Peixe debateu sobre o futuro de vários profissionais em reuniões com o Comitê de Gestão após diagnóstico do CEO Paulo Bracks. Bracks chegou em junho e preparou uma espécie de raio-x do clube.

Alexandre Gallo foi recomendado por Marcelo Teixeira ao ex-presidente Andres Rueda. Quando MT foi eleito em dezembro de 2023, Gallo acabou mantido e agora bancado outra vez. Ele é um amigo da família Teixeira.

Gallo ficou, mas o Santos decidiu trazer outro profissional para organizar o departamento de futebol.

Guilherme Sousa, ex-Coritiba, foi anunciado nesta semana. Ele cuidará da parte administrativa do futebol e da organização do dia a dia do CT Rei Pelé.

Guilherme Sousa trabalhou com Alexandre Gallo e é bem avaliado por Bracks. A intenção é ter alguém que saiba lidar com Gallo. Um profissional sem essa relação prévia teria mais dificuldade.

No último domingo, houve uma reunião do futebol com a presença de várias pessoas que não fazem parte oficialmente do departamento, como os assessores da presidência. Esses "convidados" também geram desconforto.

Esse desconforto ocorre já há algum tempo. Em setembro, Alex Fabiano, assessor da presidência conhecido como "GG", tentou invadir a roda de oração dos jogadores após a vitória sobre o Brusque e foi contido por Alexandre Gallo.

Gallo fica, mas continua sob pressão

A lentidão de Alexandre Gallo no mercado incomoda tanto nas ruas quanto internamente. O Santos garantiu o acesso à Série A no dia 12 de novembro e, até agora, não há o novo técnico, nenhuma contratação e poucas definições de quem fica e de quem sai.

O Peixe largou na frente em relação aos demais times da Série A, mas não aproveitou esse tempo. Vários empresários relatam dificuldade para negociar com Gallo.

Alexandre Gallo também desagrada alguns jogadores e empresários. O diretor prometeu premiações aos atletas sem alinhar com o departamento financeiro e esses pagamentos não foram feitos.

Outro caso ocorreu com o Sport pelo pagamento da multa para Lucas Lima atuar contra o Santos. O Sport combinou de pagar os R$ 500 mil em parcelas junto ao departamento financeiro do Peixe, mas Gallo se atravessou, cobrou tudo à vista e o clube da Vila Belmiro nada recebeu até agora. O financeiro pensou que essa "boa vizinhança" com o Sport facilitaria a venda em definitivo do meia.

Apesar do trabalho longe da unanimidade, Gallo foi bancado pelo presidente Marcelo Teixeira. A permanência até o fim do ano, porém, dependerá da atuação do mercado nas próximas semanas.