Oscar volta ao São Paulo? Tricolor mantém conversas, mas dinheiro é entrave

O São Paulo negocia com Oscar, mas a volta do meia ao clube enfrenta um entrave financeiro, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O entrave é o financeiro. Ele deixou o Shanghai Port, o São Paulo já fez alguns contatos e mantém conversas com o Oscar.

É do interesse dele retornar ao clube, mas o financeiro pega muito. O Oscar ganhava um salário astronômico na China, outra realidade.

André Hernan

Segundo o colunista, o Tricolor trata a negociação com cautela porque sabe do interesse do mercado por Oscar.

Para voltar ao São Paulo, o meia teria que reduzir drasticamente seu salário, disse Hernan.

As conversas seguem, mas o São Paulo não está animado com essa vinda agora. Outros clubes vão fazer contato com o Oscar, que interessa ao mercado.

Então, o São Paulo se vê na briga, mas se vê com poucas armas nessa possibilidade de trazer o Oscar. Existe interesse, conversa tem, mas está muito difícil.

André Hernan

Oscar deixou o Shanghai Port, da China, após oito temporadas em que foi um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Ele foi comprado pelo clube chinês junto ao Chelsea, em 2017.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao De Primeira na íntegra