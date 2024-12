Flamengo ajuda rivais em reta final e não quer saber de clima de férias

Do UOL, no Rio de Janeiro

Algumas pessoas podiam esperar que o Flamengo baixasse o ritmo na reta final da temporada por não ter mais grandes objetivos. O que se viu, porém, foi uma cobrança por foco e boas atuações por parte do técnico Filipe Luís. Ele não permitiu que os jogadores relaxassem e deu ao time um rumo diferente de anos anteriores.

O que aconteceu

O discurso no Fla é de entregar bons jogos até o final. A equipe, que abriu mão do Brasileirão em vários momentos para disputar as Copas, ficou sem chances de título logo, mas teve resultados positivos, chegando a 11 jogos seguidos sem ser derrotado.

O desempenho do Flamengo ajudou - e muito - os rivais. Desde que foi campeão da Copa do Brasil, o Rubro-negro venceu Cuiabá e Criciúma, que brigam na parte de baixo, empatou com o Fortaleza e bateu o Internacional, que lutam em cima. Ou seja, beneficiou Fluminense e Botafogo.

Relaxar na reta final já foi motivo de fortes críticas da torcida e derrubou Dorival Jr. No ano em que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o time ficou os quatro últimos jogos sem vencer e ouviu protestos no Maracanã mesmo com a festa.

Os gritos pedindo respeito e comprometimento marcaram a despedida de Diego Ribas e Diego Alves. Mesmo com a comemoração pelos títulos e o adeus aos dois ídolos, os rubro-negros esperavam mais. Depois, a diretoria justificou a queda do treinador pelo desempenho ruim.

Em 2023, a despedida de Filipe Luís e Rodrigo Caio também teve críticas. Neste caso, o Fla venceu por 2 a 1 o Cuiabá, mas passou por um ano sem títulos e recheado de problemas. O clima de festa incomodou alguns.

Agora, Filipe não quer nenhum sentimento de férias antecipadas. É isso que ele passa diariamente aos jogadores no Ninho do Urubu e também nas entrevistas.

O último jogo da temporada será marcado por mais uma festa de despedida, mas se depender do treinador, também por um triunfo. O ex-lateral quer evitar qualquer clima de oba oba e fim de ano antes de o juiz apitar pela última vez.