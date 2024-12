Clebão agradece Palmeiras por representar clube em sorteio no Mundial e opina sobre grupos

Ex-zagueiro e ídolo do Palmeiras, Cléber foi um dos representantes do clube na cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025. O Verdão foi cabeça de chave do Grupo A e disputará a primeira fase com Al-Ahly (EGI), Porto (POR) e Inter Miami (EUA).

"Todos os grupos são difíceis. O grupo do Palmeiras não é diferente. É sempre difícil, tem o Al-Ahly, que o Palmeiras já enfrentou, Porto e Inter Miami que joga em casa. Todos os caminhos são difíceis. Achei sensacional estar participando, representando nossa presidente, Leila Pereira, que não pôde vir porque foi para Belo Horizonte para o jogo contra o Cruzeiro. Estou bastante feliz por ter participado e com nosso grupo também", disse à Cazé TV.

Na primeira fase, classificam-se ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada chave. Se avançar, o Verdão encara um adversário do Grupo B, formado por Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo e Seattle Sounders (EUA). As oitavas de finais, as quartas de finais, as semifinais e a final serão disputadas em jogo único.

"Existe uma expectativa muito grande por parte de todos. O Palmeiras está se preparando desde já tem um conjunto muito forte. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Já está sendo. Acontecendo de quatro em quatro anos é um incentivo para todos. A Fifa está de parabéns. Dá uma visibilidade muito grande para todos os clubes em todos os sentidos, financeiramente também", declarou.

Enquanto vive a expectativa para o Mundial de Clubes que será disputado nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, o Palmeiras ainda tem um Campeonato Brasileiro a decidir. Com chance de título na última rodada, o Verdão enfrenta o Fluminense, precisando vencer. Além disso, terá que torcer pela derrota do Botafogo. O Glorioso tem 76 pontos contra 73 do Verdão. Clebão comentou a disputa pela taça

"O Palmeiras tem que fazer a parte dele dentro de casa, que também não é fácil. Jogo difícil contra o Fluminense, mas vai ter apoio da torcida em casa. Fazer o dever de casa e secar o Botafogo um pouquinho. Torcer para o São Paulo fazer um grande jogo e conseguir um resultado positivo no Rio de Janeiro", finalizou.