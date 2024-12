Bahia vende mais de 20 mil ingressos para duelo 'decisivo' por Libertadores contra o Atlético-GO

A Arena Fonte Nova deve receber um bom público para o último compromisso do Bahia na temporada. Nesta quinta-feira, o Tricolor de Aço informou que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para a partida 'decisiva' contra o Atlético-GO, que vale uma vaga na Pré-Libertadores.

"Mais de 20 mil ingressos já confirmados pra domingo na Fonte, ainda apenas para sócios, valendo o nosso objetivo no ano. Ainda sem biometria facial, com exceção do camarote e do visitante", escreveu o clube baiano nas redes sociais.

O Bahia recebe o Atlético-GO neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. O Tricolor baiano precisa de uma simples vitória para se garantir na fase preliminar da Libertadores de 2025.

A venda de ingressos para o duelo contra o Dragão está sendo feita de forma escalonada, com prioridade para os sócios do clube. Os interessados em assistirem ao jogo diretamente da Fonte Nova devem adquirir as entradas por meio da plataforma Ingresse ou do site oficial do estádio.

A comercialização de bilhetes para o público geral, por sua vez, terá início nesta sexta-feira.

Os valores dos ingressos variam de R$ 40,00 a R$ 250,00. O setor com ingresso mais barato é a Cadeira Sudeste Inferior, com a meia-entrada saindo por R$ 20,00, enquanto a seção mais cara é o Lounge Nave Arena.

O Bahia vem de uma derrota de 3 a 0 para o Corinthians e caiu para a oitava colocação, com 50 pontos. Ainda assim, basta uma vitória contra o Atlético-GO para confirmar a vaga na Pré-Libertadores. Em caso de empate ou derrota, o Tricolor de Aço precisará torcer por um tropeço do Cruzeiro.